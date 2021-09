Redes sociais Lewis Roberts acordou e disse "eu te amo" à sua mãe, após 6 meses da declaração de sua morte cerebral

Um jovem de 18 anos, que já estava com morte cerebral há seis meses e documentação registrada para doação de seus órgãos, acordou subitamente e disse "eu te amo" para a mãe. O caso aconteceu na Inglaterra.

O registro para doação dos órgãos do jovem atrasou, e foi isso que salvou a vida do rapaz. Horas antes da cirurgia, enquanto os pais dele resolviam as questões burocráticas do procedimento, Lewis Roberts abriu os olhos, piscou e começou a respirar sozinho.

“Depois de seis meses e três semanas sem dizer nada, Lewis disse não apenas uma palavra, mas uma frase inteira. Ele disse ‘Mãe, eu te amo... você é a melhor’. Como você pode imaginar, mamãe está chorando e chorando. É inacreditável. Ele é um menino incrível”, disse a irmã de Lewis, Jade Roberts.



Em março deste ano, Lewis foi atropelado por uma van no condado de Staffordshire. Devido à gravidade dos ferimentos, quatro dias após o acidente foi declarada a sua morte cerebral, pelos médicos do Hospital da Universidade Royal Stoke.

A família conta com a ajuda de uma vaquinha on-line para arcar com os custos da internação do filho.



“Lewis está progredindo a cada dia. Ele agora está ouvindo comandos, apertando sua mão e soltando-a quando solicitado. Estamos muito orgulhosos de Lewis! Muito obrigado a todos por seu amor e apoio, suporte", disse a família de Lewis.