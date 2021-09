Divulgação/Vale Vale no Canadá









A Vale informou que 39 funcionários canadenses que estão presos desde domingo após um incidente em uma mina na cidade de Sudbury, em Ontário, no Canadá, estão bem e que espera que a operação de resgate, que já foi iniciada, termine na noite desta segunda-feira.

"Todos estão seguros, com acesso a água, alimentos e remédios", disse a empresa em nota. "Os empregados sairão por meio de um sistema de escada de saída secundária com o apoio da equipe de resgate da empresa."

De acordo com a mineradora, os funcionários ficaram presos depois que "uma pá escavadeira que estava sendo transportada no acesso à mina subterrânea se desprendeu, bloqueando o shaft (poço) e, com isso, indisponibilizando o meio de transporte dos empregados".



No momento do ocorrido, na tarde de domingo, os funcionários estavam no subsolo e foram imediatamente para os postos de refúgio. A Vale ainda acrescentou que está se comunicando frequentemente com os funcionários desde o incidente. De acordo com o jornal Toronto Star, os funcionários estariam entre 900 e 1.200 metros de profundidade.





Os funcionários sairão do local por meio de um "sistema de escada de saída secundária", com ajuda da equipe de resgate da empresa, disse a mineradora. As ações da Vale no Brasil caíram após a notícia do incidente.

Pascal Boucher, coordenador em Sudbury do sindicato Metalúrgicos Unidos, disse que os funcionários conseguiram fazer ligações do poço da mina, tanto para se comunicar com as equipes de resgate quanto para ligar para parentes.

"Embora estejam um pouco entediados e não haja nada para fazer, eles estão indo muito bem", disse Boucher ao Toronto Star.

O governador de Ontário, Doug Ford, disse no Twitter que "nossos pensamentos estão com os 39 mineiros presos no subsolo em Sudbury".

"Entendemos que esse resgate levará algum tempo e estamos muito aliviados em saber que os mineiros não estão feridos", escreveu Ford.

Nos primeiros seis meses de 2021, a Totten produziu 3.600 toneladas métricas de níquel — cerca de 4% do total da empresa. A produção está suspensa e a Vale avalia as medidas necessárias para retomar a produção.

A Vale herdou as instalações da Totten, então inativas e cheias de água, em 2006, quando a empresa brasileira adquiriu da mineradora Inco. A Vale gastou cerca de US$ 700 milhões para colocar a mina, que produz cobre, níquel e metais preciosos, em produção em 2014. São cerca de 200 pessoas empregadas na mina, segundo o jornal Globe and Mail.

Kalem McSween, porta-voz do Ministério do Trabalho, Treinamento e Desenvolvimento de Habilidades de Ontário, disse em um e-mail ao Toronto Star que uma equipe de inspeção investigará o incidente assim que a operação de resgate for concluída.