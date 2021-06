Reprodução Imigrantes são encontrados em sofás na fronteira entre França e Belgica

As forças de segurança do Reino Unido que realizavam o policiamento das fronteiras da França e da Bélgica encontraram, neste sábado (12), imigrantes escondidos em sofás e poltronas. O objetivo do grupo era seguir viagem até entrar na Grã-Bretanha. As informações são do jornal The Sun.

Chris Philp, ministro do Interior do Reino Unido, declarou que este episódio "mostra até onde os criminosos irão para lucrar com nosso sistema de asilo quebrado, colocando em risco a vida das pessoas."

Os motoristas do caminhão onde os móveis foram encontrados - junto aos contrabandistas - foram instruídos a não ajudar no carregamento de veículos no continente até que chegassem no destino final. Porém, eles se distraíram e os agentes britânicos de segurança realizaram uma blitz no veículo.

De acordo com os policiais , os motoristas - que receberam para realizar a travessia das fronteiras - não conseguiriam ouvir os imigrantes em um eventual acidente.