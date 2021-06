Rafiq Maqbool/AP Prédio de três andares desaba em área carente em Mumbai





Um prédio desabou devido as fortes chuvas em Mumbai , na Índia, nesta quarta-feira (9), deixando 11 mortos e 7 pessoas feridas. Segundo a agência de notícia France Press, entre as vítimas, 8 são crianças.

O prédio de três andares se localizava em uma área carente da cidade, capital financeira e do entretenimento no país. Equipe de resgate continuam as buscas no local. Entre as vítimas do acidente, uma mulher de 30 anos foi internada em estado crítico. Vizinhos foram retirados de suas residências por precaução.

Mohammed Rafiq Siddiqui conta que perdeu 9 parentes. "Saí de casa às 22h30 para buscar leite e, quando voltei para casa, o prédio havia desabado", revelou Siddiqui à agência de notícias Reuters.

Você viu?





As fortes chuvas começaram na quarta-feira em Mumbai. As monções avançam pela costa oeste da Índia. O desabamento de prédios é comum no país durante a temporada das monções, que vão de junho a setembro.

Em 2019, um prédio de três andares desabou e 14 pessoas foram mortas na cidade de Solan. No mesmo ano, um prédio de quatro andares desabou em Mumbai e matou 10 pessoas.