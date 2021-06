Reprodução Desenho representativo de Danyal Hussein durante sessão na corte

Um jovem de 19 anos chamado de Danyal Hussein matou suas duas irmãs - Bibaa Henry e Nicole Smallman, de 46 e 27 anos - com uma faca em um "sacrifício ao demônio" para que o rapaz vencesse na loteria. O caso ocorreu em Wembley, noroeste de Londres, na Inglaterra .



Na noite do dia 06 de junho de 2020, Danyal esfaqueou múltiplas vezes as suas irmãs no dia do aniversário de Bibaa. A polícia local encontrou os corpos entrelaçado e escondido em uma cerca viva próximo a residência do adolescente.

Segundo o promotor do caso, Oliver Glasgow, "os corpos de Bibaa Henry e Nicole Smallman jaziam de lado, eles estavam da cabeça aos pés e seus membros estavam entrelaçados, ambos haviam sido esfaqueados várias vezes e eles estavam claramente mortos. O ataque a eles foi tão selvagem quanto devastador."

Após ser convocado a depor no tribunal, o jovem alegou que o assassinato tratou-se de um "sacrifício ao demônio " para que ele vencesse na loteria.





O promotor finalizou alegando que, "no final das contas, o demônio não foi bom no negócio, já que não apenas o réu não ganhou na loteria , mas a polícia identificou todas as evidências que o ligavam a esses dois assassinatos."