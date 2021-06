Reprodução Corpo de Nathan Forrest será transferido de um parque para museu, nos EUA

O traficante de escravos e general do Exército Confederado Americano durante a Guerra Civil nos Estados Unidos (EUA), Nathan Bedford Forrest, terá seus restos mortais desenterrados nesta última terça-feira do parque que leva seu nome em Memphis, no Tennessee.

Primeiramente, um pedestal acima do seu túmulo será removido. Na sequência, seus restos mortais, junto ao da sua esposa. A transferência levará os restos mortais ao novo Museu Nacional da Confederação.





O serviço de remoção de Nathan Forrest do local ocorrerá graças a doações anônimas de mais de R$ 1 milhão - ou U$ 200 mil. O processo total de retirada levará semanas.