Uma foto tirada na perto da Ilha Lady Elliot, na Austrália, chamou a atenção de cientistas e de entusiastas da vida marinha. A imagem debaixo da água flagrou uma arraia jamanta rosa que foi flagrada perto da Grande Barreira de Corais.

O registro, feito pelo fotógrafo Kristian Laine, ganhou destaque em 19 de fevereiro de 2020. A foto reforça a biodiversidade marinha e levanta questionamentos sobre a origem de sua coloração incomum.

Kristian Laine arraia jamanta rosa é a única do mundo

O fotógrafo de vida selvagem Kristian Laine estava capturando imagens de tartarugas, tubarões e arraias quando se deparou com a criatura exótica. No início, pensou que havia um problema com sua câmera.

Para Laine, ver um animal tão extraordinário foi como pegar magia em movimento. Ele disse que se sentiu sortudo por testemunhar tal esplendor sob as ondas.

"Nunca tinha ouvido falar de uma arraia rosa e, quando a vi, achei que minha câmera estivesse com defeito", relatou para o site Daily Galaxy.

Somente depois de ver uma foto semelhante em um restaurante local percebeu que havia registrado algo raro.

A Ilha Lady Elliot, localizada na parte sul da Grande Barreira de Corais, é conhecida por sua rica vida marinha e atrai mergulhadores e fotógrafos em busca de imagens únicas do fundo do mar.

Senhora misteriosa do mar

Kristian Laine O animal, batizado de "Inspetor Clouseau" em referência ao personagem de A Pantera Cor-de-Rosa



O animal, batizado de "Inspetor Clouseau" em referência ao personagem de "A Pantera Cor-de-Rosa", já havia sido visto apenas uma vez antes, em 2015, pelo mergulhador Ryan Jeffery.

Com uma envergadura de 3,2 metros, a arraia impressiona pelo tamanho e raridade. Desde seu primeiro avistamento, foi registrada cerca de dez vezes na região. Os pesquisadores acreditam que ela é a única arraia jamanta rosa do mundo.



O que explica essa coloração única?



Os cientistas do Projeto Manta investigam a origem da cor incomum do Inspetor Clouseau. Uma das hipóteses é que a tonalidade rosa seja resultado de uma condição genética relacionada à melanina, mas ainda são necessárias mais pesquisas para confirmar essa teoria.

Para Kristian Laine, capturar imagens dessa criatura foi uma experiência única. Ele descreveu o momento como "magia em movimento".

Para os cientistas, o avistamento da arraia rosa reforça o quanto ainda há para descobrir sobre a vida marinha. Cada novo registro traz informações valiosas para a biologia e destaca a importância da preservação dos oceanos.