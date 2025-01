Divulgação Entre trilhas, pintura e aprendizado, as crianças carregam mais do que memórias das férias: levam o compromisso de cuidar de Fernando de Noronha.

Em meio ao avanço das mudanças climáticas que desafiam o futuro, surge a necessidade de educar os mais jovens sobre a preservação da natureza. A partir desse pensamento, a ilha de Fernando de Noronha, que é um dos principais destinos turísticos do país, tem promovido iniciativas que buscam engajar e sensibilizar as novas gerações como "protagonistas da conservação ambiental".

Entre as ações, está o programa Férias Ecológicas, promovido pelo Projeto Golfinho Rotador. Desde 1990, a iniciativa, patrocinada pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, já envolveu mais de 5 mil jovens, com atividades que incluem trilhas, teatro, saídas de barco, rodas de conversa, observação de golfinhos e tartarugas, pintura e leitura.

Victória Milena Pereira Paiva, de 6 anos, é uma das participantes mais animadas deste ano. Estudante da EREM Arquipélago de Fernando de Noronha, ela conta o motivo que a levou se unir ao projeto.

“Eu nunca tinha participado e eu acho muito legal. A gente aprende sobre os golfinhos e as tartarugas, e porque é importante proteger a ilha. Senão, os golfinhos podem morrer e as tartarugas também”, explica a menina.

“É muito legal, porque a gente pode ir para a praia, aprender sobre golfinhos e tubarões. Aqui moram as plantas, as frutas, os animais e as pessoas. Então temos que cuidar da nossa casa”, diz Alessandro Freire Santiago, também de 6 anos.

Desafios de Noronha

A fala das crianças reflete uma necessidade importante da ilha, que enfrenta desafios para equilibrar o turismo com a preservação de sua riqueza ambiental. Segundo dados da Administração do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, entre os anos de 2020 e 2024, a produção de resíduos sólidos aumentou 23%, de acordo com dados da administração local, pressionando os sistemas de coleta e descarte.

Esse sistema ameaça sobretudo as espécies marinhas, como tartarugas e golfinhos, que são vítimas do descarte inadequado de lixo.

É por isso que o programa busca incentivar não só a preocupação com a preservação ambiental, mas a ação. Para isso, também oferecem uma oportunidade de liderança para os mais velhos. Jovens com 14 anos ou mais podem atuar como monitores, ajudando na organização das atividades e inspirando os menores.

“Participar da monitoria do Golfinho Rotador tem sido incrível! Cuidar de crianças de 5 a 6 anos é uma experiência enriquecedora que desenvolve minhas habilidades de paciência, criatividade e responsabilidade. Contribuir para o desenvolvimento e aprendizado delas é gratificante. A equipe acolhedora criou um ambiente propício para crescimento pessoal e profissional”, diz Maria Paula, de 16 anos, que participa do programa pela primeira vez como monitora.

“O programa também possui um grande alcance social, pois cria oportunidades de diversão e aprendizado para crianças e adolescentes noronhenses, impedindo que estejam entregues ao ócio em pleno verão. Nesse período, o turismo atinge seu ápice, e a comunidade precisa lidar com diferentes realidades e mentalidades trazidas pelos visitantes. As Férias Ecológicas ajudam a integrar as crianças em um ambiente educativo e seguro”, destaca Cynthia Gerling, coordenadora de educação ambiental do projeto.

“Em um mundo cada vez mais impactado pelas ações humanas, exemplos como o de Fernando de Noronha mostram que investir nas novas gerações é fundamental para garantir a conservação. Cada criança que aprende a cuidar da natureza se torna uma promessa de um presente e futuro mais sustentáveis”, destaca Cynthia.

