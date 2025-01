Divulgação Mina de Urânio descomissionamento de Caldas (MG)

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) obteve, no último dia 14 de janeiro, a licença de operação para a Unidade de Descomissionamento de Caldas (MG). A autorização, concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), é a primeira do tipo no Brasil para o descomissionamento de uma mina de urânio.

O processo envolveu análise técnica detalhada da equipe do Ibama e decisão final do presidente do órgão, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça.

O presidente da INB, Adauto Seixas, destacou que o resultado reflete o trabalho conjunto entre as equipes técnicas e administrativas da empresa e o grupo de trabalho do Ibama, que incluiu especialistas em diversas áreas, como flora, fauna, remediação ambiental, ciências sociais e gestão. “A obtenção da licença é somente mais uma evidência do nosso compromisso com o descomissionamento, a transparência e o desenvolvimento sustentável”, afirmou Seixas.

Ele também ressaltou a relevância do marco para a INB, que permitirá o avanço nas ações de descomissionamento e a futura reutilização da área da unidade em Caldas para outros fins.



Edmilson Maturana, coordenador geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Fluviais e Pontuais Terrestres do Ibama, destacou a importância da licença para o gerenciamento do projeto. “Nossa meta é a transparência”, afirmou, enfatizando a necessidade de um planejamento bem estruturado, com prazos e orçamentos mapeados.

Os próximos passos incluem a publicação oficial da Licença de Operação e a gestão das exigências contidas nos condicionantes da licença, garantindo o progresso das ações de descomissionamento da unidade.