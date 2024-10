Reprodução Jam Press Estranha criatura marinha aparece morta e assusta banhistas em praia da Califórnia

Uma estranha criatura apareceu em uma praia de Dana Point , na Califórnia , nos Estados Unidos, e intrigou os banhistas, que tiraram fotos e postaram em suas redes sociais. A imagem do ser bizarro acabou viralizando.

Na imagem, uma criatura marinha longa e pálida está deitada sem vida na areia, coberta de algas marinhas. Tem um nariz longo e dentes afiados, além de uma cauda longa e nenhuma barbatana. Nos comentários, alguns internautas chegaram a compará-lo a um alienígena.

Logo se seguiram novos comentários esclarecendo se tratar de uma moreia, uma espécie da família das enguias e que é encontrada geralmente em mares tropicais e subtropicais em águas rasas. As informações são do portal What's The Jam.