O governo federal solicitou apoio internacional no combate aos incêndios florestais no Brasil, acionando suas representações diplomáticas em países como Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos. As informações são da CNN.

O pedido foi feito por meio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), que orientou as embaixadas brasileiras nesses países a "realizar consultas urgentes" sobre possíveis colaborações, em resposta à solicitação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

O Uruguai, por exemplo, sinalizou a possibilidade de enviar uma "aeronave de asa fixa, modelo CASA C-212 Aviocar, da Força Aérea Uruguaia", além de doar 40 mil litros de líquido extintor de incêndio.

A ministra Marina Silva, em um ofício datado de 4 de setembro, consultou a Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao MRE, para avaliar a "possibilidade de apoio com aeronaves (de asa fixa ou rotativa) para o lançamento de água e transporte de brigadistas e equipamentos nas operações de combate a incêndios na Amazônia, com início previsto para setembro de 2024".

O documento enviado pela ministra ao MRE também solicita que os países dispostos a fornecer assistência operacional detalhem "a forma de contrapartida do Brasil" para garantir a consolidação desse apoio, caso os meios aéreos estejam disponíveis.

Além de buscar auxílio, o Brasil já prestou ajuda à Bolívia em suas ações de combate aos incêndios florestais. Para o governo brasileiro, a proximidade dos focos de incêndio com as fronteiras do país exige uma ação conjunta de combate.

