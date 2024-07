Reprodução/Agência Brasl Recorde anterior era do dia 6 de julho de 2023

O Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, sistema de observação da Terra da União Europeia, indicou que o último domingo, 21 de julho, foi o dia mais quente já registrado no mundo.



De acordo com dados preliminares do observatório, a temperatura média global do ar na superfície atingiu 17,09°C, superando o recorde anterior, ocorrido em 6 de julho de 2023, de 17,08ºC.

Desde o início dos registros do Copernicus, julho também foi estabelecido como o 13º mês seguido mais quente, em relação aos meses correspondentes dos anos anteriores.

O intenso calor afetou diversas áreas no decorrer da semana passada, principalmente Estados Unidos, Europa e Rússia.



Os cientistas do serviço europeu também alertaram que 2024 provavelmente será o ano mais quente da história, superando 2023, pois as mudanças climáticas e o fenômeno El Niño elevaram as temperaturas.