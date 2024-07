Migração de girinos - Esses girinos de sapo ocidental ( Anaxyrus boreas ) migram todos os dias em massa das partes mais profundas deste lago para as águas rasas iluminadas pelo sol para se alimentar de algas. Shane Gross/BigPicture Natural World Photography

Beleza do deserto de Thar - Uma cobra-da-areia afro-asiática ( Psammophis schokari) aninha-se dentro de um arbusto Phog ameaçado de extinção ( Calligonum polygonoides ) no deserto de Thar. Hema Palan/BigPicture Natural World Photography

Harmonia e Caos Subaquáticos - Com uma envergadura de quase dois metros de comprimento, os gansos-patola ( Morus bassanus ) são mergulhadores surpreendentemente ágeis. Eles devem tudo isso aos seus olhos incríveis, que não são apenas geralmente afiados, mas também estruturalmente adaptados para mergulhos profundos. Franco Banfi/BigPicture Natural World Photography

Em comemoração - Nativas da costa sul-africana, as anêmonas-das-areias são frequentemente vistas reunidas assim, contando com o suprimento de água das ações das marés e ondas para trazer sustento, usando seus fortes músculos esfincterianos contráteis para agarrar a comida que passa. Somente quando há uma probabilidade de alimentação é que as anêmonas se abrem e exibem suas belas cores variadas. Geo Cloete/BigPicture Natural World Photography

Floresta de poeira estelar - Esses vaga-lumes japoneses ( Luciola parvula) são endêmicos do Japão, embora membros de sua família sejam encontrados na Ásia, África e Europa. Kazuaki Koseki/BigPicture Natural World Photography

Bom fogo - Devido às restrições federais de incêndio, comunidades indígenas como as do Rio Klamath (incluindo as tribos Yurok, Karuk e Hoopa) viram sua capacidade de manejar o fogo sufocada como seus ancestrais faziam — preparando as florestas para o incêndio florestal severo e destrutivo que vemos hoje. Cada vez mais lentamente, eles estão reivindicando seu direito de queimar, mostrado aqui enquanto o membro da tribo Hoopa Valley, Steven Saiz, facilita uma queima cultural com o Cultural Fire Management Council. Essas queimadas não apenas promovem o renascimento cultural, mas também ecológico, pois essas queimadas revigoram a saúde das florestas, da vegetação aos animais. Maddy Rifka/BigPicture Natural World Photography