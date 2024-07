Divulgação Jardins cultivados dentro de potes de vidro





No coração de São Paulo, se conectar com a natureza é algo que parece muito dificil, por isso a EcoterráriosVerti está transformando mesmo em ambientes urbanos a forma como as pessoas se relacionam com a natureza. Fundada por Camila Golubeff, a empresa se especializa na criação de terrários e mini jardins, oferecendo peças exclusivas que trazem um toque verde e sereno para qualquer espaço.

Os terrários, especialmente os fechados, são o carro-chefe da EcoterráriosVerti. Essas peças não são apenas elementos decorativos, mas pequenos ecossistemas autossustentáveis que requerem mínimo cuidado. "Os terrários fechados criam um microclima que simula um ecossistema vivo. São fáceis de cuidar e trazem uma sensação de tranquilidade para o ambiente", explica Camila.

Leia também Os mais belos jardins pelo mundo





Além da produção de terrários, a EcoterráriosVerti também oferece oficinas sensoriais em ambientes corporativos e eventos sociais. Essas oficinas permitem que os participantes criem seus próprios terrários, proporcionando uma experiência prática e meditativa. "As oficinas são uma maneira de levar criatividade e bem-estar para as empresas e eventos, promovendo uma conexão mais profunda com a natureza", destaca Camila.

A empresa também oferece consultorias de decoração com plantas para ambientes internos, ajudando a integrar a natureza ao cotidiano das pessoas de maneira harmoniosa e estética.

Camila Golubeff, formada em Educação Física e atleta de aventura por muitos anos, encontrou nos terrários uma forma de combinar sua paixão pela natureza com sua criatividade. "Cresci em um ambiente natural e sempre senti a necessidade de trazer esse verde para perto de mim, mesmo vivendo em São Paulo", conta.

Após um curso de empreendedorismo no Sebrae, Camila transformou seu hobby em uma empresa bem-sucedida. Hoje, a EcoterráriosVerti não apenas embeleza espaços, mas também inspira outras pessoas a se conectarem com a natureza, seja através de um terrário em casa ou de uma oficina sensorial no trabalho.

A proposta da EcoterráriosVerti vai além da estética. Camila acredita que trazer elementos naturais para dentro de casa ou do escritório pode ter um impacto positivo no bem-estar das pessoas. "Um terrário pode ser um ótimo presente para amigos e familiares, além de ser uma maneira simples de incorporar a natureza no dia a dia", sugere.

Com peças exclusivas e um atendimento personalizado, a Ecoterrários Verti se estabelece como uma referência no mercado de terrários e mini jardins, contribuindo para a disseminação da arte de cultivar mini ecossistemas e promovendo um estilo de vida mais verde e equilibrado.