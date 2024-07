Reprodução Mulher foi encontrada dentro de cobra na floresta

Na quarta-feira (3), o corpo de uma mulher de 36 anos foi encontrado dentro de uma cobra píton na Indonésia. Mesmo que tenham o corpo mais estreito que o de um ser humano, esses animais conseguem engolir presas de até três vezes o seu tamanho.

Isso acontece devido à elasticidade que a espécie tem na cabeça. Essas cobras têm mandíbulas, mas também têm um pedaço elástico de tecido conjuntivo que conecta a mandíbula inferior ao crânio - o que permite que ela abra a boca também para os lados.

Como o corpo da cobra é elástico, ela é capaz de armazenar uma presa maior que ela. A digestão do corpo da presa pode levar semanas, uma vez que a espécie não é venenosa e careça de fluidos que ajudem nesse processo.

Segunda mulher é achada dentro de cobra píton na Indonésia em um mês

O incidente chocante ocorreu nesta quarta, na vila de Siteba, na província de Sulawesi do Sul, Indonésia. Uma mulher identificada como Siriati, de 36 anos, desapareceu após sair de casa na terça-feira (2) para comprar remédios para seu filho doente. Este é o segundo caso do tipo em menos de um mês que uma cobra devora uma mulher no país.

Seu marido encontrou seus sapatos e calças a cerca de 500 metros de casa e logo avistou uma serpente próxima ao caminho. A serpente ainda estava viva quando ele a encontrou, segundo o chefe da polícia local, Idul.

Intrigado pelo tamanho incomum da barriga da píton, o marido pediu ajuda aos vizinhos para abrir o estômago do réptil. Foi então que descobriram o corpo de Siriati dentro da serpente.

Esse tipo de incidente é raro, mas não é a primeira vez que algo assim acontece na Indonésia. Nos últimos anos, várias pessoas perderam suas vidas após serem engolidas por pítons na região.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp