Um tubarão-martelo foi visto circulando uma prancha em São Petersburgo, Flórida. Um homem praticava paddleboard quando se deparou com o animal. O caso aconteceu no dia 6 de junho.

Imagens da empresa See Through Canoe mostram o tubarão rodeando uma dupla de paddleboarders.

“Tubarão-martelo perseguindo pessoas na praia de São Petersburgo, Flórida, ontem”, escreveu a empresa nas redes sociais. “O tubarão passou por baixo de alguns praticantes de paddleboard. Eles nadavam muito perto da costa e através das pessoas, que se esforçavam para evitar o tubarão.”

O See Through Canoe disse ainda que o tubarão-martelo foi pego perto dos humanos depois de pegar um dos tarpões (espécie de peixe) e dar algumas mordidas.

“Foi quando os paddleboarders apareceram, enquanto o Hammerhead estava circulando em torno de um tarpão morto, se preparando para voltar para pegar mais”, escreveu a empresa. "Não acho que eles perceberam que estavam remando em cima da refeição do Cabeça-de-Martelo."

Segundo o See Trhough Canoe, o tubarão-martelo estava a cerca de 15 metros da costa.

Os tubarões-martelo são nativos da Flórida e podem atingir cerca de 5 e 6 metros, segundo a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida. Apesar disso, eles são normalmente ariscos perto das pessoas, conforme relatado pela See Through Canoe.







Outros ataques

O caso do tubarão-martelo em São Petersburgo ocorreu apenas um dia antes de ataques consecutivos nas proximidades.



O Gabinete do Xerife do Condado de Walton afirmou que têm acontecido sucessivos ataques de tubarão no dia 7 de junho.

“Tivemos dois incidentes separados no início desta tarde, relativamente próximos um do outro, a cerca de seis quilômetros de distância e a uma hora e meia um do outro”, afirmou o chefe dos bombeiros do distrito de bombeiros de South Walton, Ryan Crawford.



