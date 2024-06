Reprodução/Google Street View Vista aérea da Fox Hollow Farm, onde o assassino escondia os corpos de suas vítimas

O departamento de polícia de Indiana segue desvendando mistérios sobre um assassino em série, mesmo quase 30 anos após sua morte. A propriedade de Herb Baumeister em Westfield, Indiana, é a chave para que mais casos do assassino sejam desvendados.

Segundo as autoridades, a propriedade de 7,2 mil m² conhecida como Fox Hollow Farm ainda abriga cerca de 10 mil restos mortais “queimados e esmagados”. Esses restos mortais podem fazer a lista de vítimas de Baumeister aumentar.

Entre o fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, Herb Baumeister, um homem de negócios, casado e pai de três crianças, foi acusado de ter matado pelo menos 12 pessoas. Suas vítimas, na maioria dos casos, eram homens gays do subúrbio de Indianápolis.

O médico legista do condado de Hamilton, Jeff Jellison, retomou as investigações sobre os restos mortais encontrados na propriedade de Baumeister após sua morte em 1996. Investigadores encontraram mais quatro perfis de DNA ainda desconhecidos, com três deles já identificados.

Reprodução/Indiana Police Department Herb Baumeister

Baumeister vivia uma vida dupla. Ao mesmo tempo que ia ao trabalho normalmente e cuidava da família e filhos, o assassino usava uma identidade falsa de “Brian Smart”, e buscava homens jovens e gays em bares da cidade. Os restos mortais de suas vítimas foram enterrados na vasta área da propriedade.

Os médicos legistas do condado de Hamilton estão trabalhando para tentar identificar todas as vítimas do assassino em série, e trabalham com o FBI e o Departamento de Biologia e Antropologia da Universidade de Indianápolis e com os especialistas em DNA da empresa Othram Lab para tentar sequenciar o genoma dos desconhecidos.

Baumeister ainda é apontado como o “Estrangulador da I-70”, alcunha dada ao assassino misterioso, e não identificado, que fez 11 vítimas, todos homens e em sua maioria gays. Os corpos dessas vítimas foram encontrados nas proximidades da rodovia interestadual 70 em Indiana e Ohio. O “estrangulador da I-70” nunca foi identificado pela polícia.

Herb Baumeister se suicidou em 1996 em um parque no Canadá, deixando uma carta de três páginas onde se arrepende do negócio falido e do casamento que chegou ao fim, mas não admite nenhum crime.