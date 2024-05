Reprodução Nicolas é acusado de tráfico de drogas e assassinato

A Justiça da Inglaterra negou extraditar o mineiro Nicolas Gomes de Brito por falta de segurança nos presídios do Brasil. Em seu despacho, a juíza Briony Clarke assinou a liberação do detento justificando que as cadeias brasileiras violam os direitos humanos. As informações foram reveladas pelo diário britânico DailyMail nesta terça-feira (28).

Segundo a publicação, Nicolas está "livre para andar nas ruas" de Londres após a decisão da Justiça britânica. O brasileiro de 25 anos, que chegou a figurar na lista de procurados da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) , entrou no Reino Unido como turista há cinco anos e foi detido em 2022.

Nicolas é acusado de ter participado do assassinato de William Pereira de Paiva na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, em 2019. Segundo investigações da Polícia Civil, o crime teria envolvimento com uma disputa pelo tráfico de drogas no município localizado a 297 km de Belo Horizonte.

A decisão da juíza inglesa atendeu ao pedido da defesa de Nicolas. De acordo com a reportagem do DailyMail , os advogados do brasileiro afirmaram que as penitenciárias brasileiras enfrentam superlotação. Além disso, ele sofreria preconceito por ser homossexual.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp