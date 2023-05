Reprodução - 01.05.2023 Ibama afirma de influenciador dono de capivara não é ribeirinho e cometeu crime de exploração de animais silvestres

O Ibama voltou a negar que o influencer Agenor Tupinambá seja ribeirinho e reforçou a ilegalidade da exploração de animais silvestres em suas redes sociais.

O analista Roberto Cabral, fiscal do órgão , divulgou um vídeo em que lista diversos animais criados por Agenor, incluindo capivaras, preguiças, jiboias, pacas, araras, papagaios, corujas e aranhas. Segundo Cabral, duas capivaras e uma preguiça chegaram a morrer em cativeiro.

O jovem ficou conhecido por exibir nas redes sociais sua rotina com uma capivara filhote. Agenor Tupinambá foi multado pelo Ibama em mais de R$ 17 mil. e denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal.

O tiktoker também foi notificado a retirar todas as publicações onde aparecem os animais silvestres seus perfis nas redes sociais.

"Não se trata apenas de uma capivara a discussão sobre isso. Se trata de outra capivara, que teria morrido; de duas preguiças, sendo que uma delas morreu; de duas jiboias; de uma paca; de uma arara; dois papagaios; uma coruja; uma aranha", afirmou o analista do Ibama.

Animal silvestre não é PET.

O IBAMA tá certo. pic.twitter.com/SL7iKcz9CT — O FISCAL do IBAMA 🌎 (@fiscaldoibama) May 1, 2023

Roberto Cabral enfatizou que Agenor Tupinambá não é um ribeirinho e sim um fazendeiro, biombo herdeiro e influenciador digital com milhares de seguidores, o que o torna conhecedor das leis.

O fiscal ainda apontou que Agenor estuda agronomia em Manaus, onde há uma unidade do Ibama, e poderia ter procurado o órgão para regularizar a situação dos animais.

Em nota divulgada nas redese sociais, o Ibama disse que a capivara vai ficar com Agenor até sua soltura em uma unidade de conservação previamente selecionada, que abriga outros indivíduos da espécie.

O órgão também repudiou o que chamou de " intimidação praticada contra seus servidores , em uma clara tentativa de deslegitimar a atuação do Instituto no cumprimento da legislação ambiental".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.