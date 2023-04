Divulgação ICMbio - Arquivo Onça-branca é vista por moradores no interior de Petrópolis, Rio de Janeiro

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realiza um trabalho de monitoramento do que seria a única onça "branca" conhecida, até então, em todo o mundo.

É possível que o animal filmado seja a onça-parda ou suçuarana com uma mutação genética chamada leucismo, registrada anteriormente pelos pesquisadores do ICMBio, essa mutação resulta na coloração branca da pelagem.

Assista:

O vídeo em questão que mostra o animal: pic.twitter.com/bxR4smjbwv — Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) April 27, 2023

Ainda em 2013, um animal com as mesmas características foi fotografado por uma câmera de monitoramento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos , próximo a Teresópolis (RJ).

Depois disso, em 2018, foi publicado um artigo científico com a expectativa de dar contituinadade nas pesquisas sobre o animal. Mas, o felino nunca mais havia sido avistado.

Divulgação ICMBio - arquivo de 2013 Aparição de suposta onça 'branca' é monitorada pelo ICMBio

Agora com o novo registro feito por um morador de Kalembe , em Nogueira , distrito de Petrópolis, pode indicar a presença de outra onça-parda com leucismo.

A descoberta pode dar início a estudos genéticos e evolutivos sobre coloração do predador em populações que vivem em seu habitat natural.

Os pesquisadores ressaltam aos moradores da região que a onça-parda não representa risco ao ser humano e reafirmam para as pessoas não se aproximarem do animal. É preciso também evitar deixar animais domésticos soltos, pois podem eles podem se tornar presa para o felino.

