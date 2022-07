Reprodução/Twitter - 18.07.2022 Incêndios florestais na Grécia

Um vídeo feito por passageiros de um trem com viagem de Madri até Ferrol na Espanha viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (18). O vídeo mostra passageiros surpreendidos com queimadas florestais nas duas direções da estrada.

Alguns países na Europa como Inglaterra, Espanha, Portugal, Grécia e França passam por um período em que os incêndios durante o verão atingem níveis que quebram marcas históricas.

A Espanha registrou 360 mortes nos 6 primeiros dias de calor intenso no país, enquanto que mais de 15 mil pessoas precisaram evacuar suas casas que correm riscos de serem atingidas pelo fogo. Ao todo a Europa registrou cerca de 1 mil mortes causadas pelo calor intenso ou pelas queimadas.

Na Grécia, as autoridades afirmam que a despropoção dos fogos nesta época é consequência da mudança climática. As queimadas que se espalham rapidamene por diversos países. Especialistas acreditam que os problemas com os incêndios são consequência da crise climática global que tem alterado o clima potencializando catástrofes ambientais.

