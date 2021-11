Reprodução Evento prevê 10 mil participantes

O Green Building Council Brasil realiza a partir de 22 de novembro sua Conferência Internacional 2021, que deve atrair um público de 10 mil profissionais de diversos países. Realizada de forma virtual, ainda por conta das restrições sanitárias, serão 15 dias de palestras técnicas, máster series, entrevistas com especialistas e outras atividades. As inscrições gratuitas para o evento podem ser feitas neste site .

O congresso vai abordar as construções sustentáveis no Brasil, que crescem a cada ano. Em 2020, apesar da epidemia, o aumento foi de 28% e este ritmo deve se manter neste ano.

“Temos muito a celebrar, mas também muito para informar e compartilhar”, diz o diretor executivo do Green Building Brasil Felipe Faria. O GBC é o principal certificador brasileiro e mundial de construções sustentáveis. Ele ressalta que, para além dos ótimos números de crescimento observados a cada ano, a conferência ocorre num momento de excelentes notícias para a entidade. Ele cita o aumento da procura pelas certificações no segmento residencial, em grandes condomínios de bairros, a nova certificação para interiores e a interiorização do movimento.

Mas este último ano também tem sido de consolidação de outros projetos e ações do GBC, caso das edificações autossuficientes em água e energia e discussão e aplicação de políticas públicas nesta área, diz Faria. “Além da parte técnica do setor, que tem no movimento green building um fator de busca de excelência”, afirma. Todos estes assuntos serão tratados durante o evento.

Leia Também

Leia Também

“Concomitantemente com a nossa influência, cresce nossa responsabilidade. Comprovadamente, os green buildings melhoram o conforto, saúde e bem-estar nos ambientes construídos. Direta e/ou indiretamente, contribuem na valorização das relações humanas de convívio, aprendizado, criação, entretenimento ou serviço que ocorrem nestes espaços projetados”, diz Faria.

Refletindo sobre esta responsabilidade, o tema deste ano da conferência é Edificando Ideais Humanos. “Ele reflete o momento em que vivemos”, ressalta o diretor-executivo. O tema será desenvolvido na sessão de abertura pela professora de Filosofia Lucia Helena Galvão, autora de 6 livros e de mais de 800 palestras publicadas e com 77 milhões de visualizações no canal Nova Acrópole Brasil. A sessão de abertura terá ainda o Arquiteto Musical, com o compositor Roberto Menescal, um dos criadores da Bossa Nova.

Faria lembra que outro importante assunto do evento será a chamada indústria ESG (criar, operar e investir em melhores empresas). “Em matéria de mercado imobiliário, o Green Building é o caminho para o desenvolvimento e operação dos ativos no quesito ambiental e social. E ambos os movimentos caminham para um processo de formação profissional, onde gradativamente, ideais relacionados à nossa natureza humana estão sendo edificados”, completa Raul Penteado, presidente do Conselho de Administração do GBC.