Marcello Casal Jr/Agência Brasil A aposta mínima da mega-sena é no valor de R$ 5

A Caixa Econômica Federal sorteou as dezenas da Mega-Sena do concuro de número 2618 que tinha o prêmio de R$ R$ 59,3 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas, mas houveram ganhadores nas cinco e quatro dezenas. Confira os números sorteados: 06 - 17 - 29 - 35 - 45 - 48

5 acertos: 121 apostas ganhadoras. Valor a receber: R$ 49.036,67

4 acertos: 9.213 apostas ganhadoras. Valor a recener: R$ 920,04

Como apostar na Mega-Sena

Além do prêmio principal, para quem acerta os seis números sorteados, ainda é possível ganhar valores com quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números de forma avulsa ou tentar a sorte com a Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, pelo sistema das Loterias. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, aposta conhecida como Teimosinha.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo das Loterias. O valor mínimo da aposta para a escolha de seis números, entre 1 e 60, é de R$ 5,00.