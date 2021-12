Divulgação/Ecovias Motoristas encontram congestionamento no Sistema Anchieta-Imigrantes

Segundo a última atualização da Ecovias — concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes — o motorista que segue sentido o Litoral, pela Imigrantes, está enfrentando congestionamento do km 66 ao km 70. O problema ocorre devido ao alto volume de carros na via.

O tráfego flui normalmente nas demais rodovias do SAI, tanto em diração ao Litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está bom e a visibilidade também é boa. Caminhões e carretas com destino à Capital devem utilizar o trecho de Serra da Via Anchieta.

A alça de acesso ao bairro, na saída 20 da pista marginal da via Anchieta, sentido litoral , está bloqueada para obras. Além disso, a faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego.

A descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta , bem como pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes . Já a subida é realizada pela pista norte das duas rodovias. Não há informações sobre acidentes na via, até o momento da publicação.