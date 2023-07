Reprodução Os casos de SRAG entre crianças pequenas ainda estão em patamar elevado





A Fiocruz divulgou, na quinta-feira (20), um novo boletim InfoGripe atualizando a situação dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país na semana epidemiológica 28 (de 9 a 15 de julho).

As notícias apontam para uma queda moderada no número de novos casos a nível nacional na maioria das faixas etárias, mas no que diz respeito às crianças pequenas e adolescentes, o patamar de novas ocorrências semanais de SRAG ainda é muito elevado.

Dentre os resultados positivos para vírus respiratórios, nas quatro últimas semanas epidemiológicas prevaleceram a influenza A (8,7%), influenza B (3,8%), vírus sincicial respiratório (38,5%) e coronavírus/Covid-19 (22,2%).

Entre as crianças pequenas, mantém-se o predomínio de casos do vírus sincicial respiratório (VSR), também sinalizando uma interrupção na tendência de alta nos estados do Norte e Nordeste - exceto Acre e Pará, que ainda apresentam sinal de aumento.

Em relação aos óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de influenza A (15,7%), influenza B (5,2%), vírus sincicial respiratório (13,4%), e coronavírus/covid-19 (50,7%).

Atualmente, sete estados têm sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). São eles: Acre, Goiás, Paraná, Pará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rondônia.







Na maior parte desses estados, o crescimento é leve e pode estar associado a uma simples oscilação. No Acre e no Pará, contudo, o crescimento no número de casos é mais expressivo e se concentra nas crianças e adolescentes.

"A atualização do Infogripe desta semana tem duas situações envolvendo fundamentalmente as crianças pequenas, que chamam atenção e ainda exigem maior atenção em relação a infecções respiratórias e, em particular, às internações, principalmente em decorrência do vírus sincicial respiratório (VSR)", diz Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz e coordenador do InfoGripe. No entanto, vários estados de diferentes regiões do Brasil apresentam estabilidade num patamar de números ainda muito elevados.

No que diz respeito às doenças analisadas pela Fiocruz, Marcelo Gomes destaca a queda do predomínio da Covid-19 na população adulta na maior parte dos estados, e aponta para uma possível queda ou estabilização nos casos associados ao vírus influenza A.

"Em Minas Gerais, o aumento recente nessa faixa etária pode estar associado ao aumento recente dos casos positivos para rinovírus e metapneumovírus. No Amazonas, o aumento recente nos positivos para bocavírus não tem alterado o sinal de queda no total de novos casos de SRAG nas crianças pequenas", esclareceu o pesquisador.