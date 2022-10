Reprodução Zolgensma, o remédio mais caro do mundo custa R$ 11 milhões por paciente.

O remédio usado no tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal (AME) , Zolgensma , pode ser incluído na lista de medicamentos do SUS (Sistema Único de Saúde), que caso dê certo, poderia ser distribuído de forma gratuita.

A medicação tem um papel muito importante no tratamento da doença cujo estágio mais crítico, pode causar o óbito de crianças de até dois anos e sua função é n eutralizar os efeitos da atrofia muscular . O remédio é fabricado pelo laboratório suíço Novartis.

Conhecido como ‘remédio mais caro do mundo’ , considerando seu custo por paciente de US$ 2,1 milhões (R$ 11 milhões) , o pedido para inclusão ao catálogo de medicações do sistema público de saúde será enviado na terça-feira (25) à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.

Disponível no SUS desde o ano passado, o primeiro antídoto para AME no Brasil foi o Spinraza (Biogen) , aprovado pela Anvisa em 2017, após o pedido de diversas famílias de pacientes pedirem a ajuda do governo para custear o tratamento que na época custou em torno de R$ 3 milhões.