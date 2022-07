Bianca Muniz, Bruno Fonseca 2022 e a pandemia: Ômicron, vacinas e o futuro da covid-19 no Brasil segundo pesquisadores

O Brasil registrou neste sábado 214 mortes por Covid-19, elevando para 673.614 o total de vidas perdidas no país para o coronavírus. Já a média móvel foi de 239 óbitos. O número registrado é 24% maior que cálculo de duas semanas atrás, o que demonstra tendência de alta. Três estados não registraram mortes nas últimas 24 horas.

O país também registrou 40.440 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 32.874.036 infectados pelo coronavírus desde o começo da pandemia. A média móvel foi de 56.731 diagnósticos positivos. Houve aumento de 5% no número de casos em relação ao cálculo de 14 dias atrás, o que demonstra tendência de estabilidade. Os números de casos e mortes foram atualizados em 21 estados.

A "média móvel de 7 dias" faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda dos casos ou das mortes. O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o ruído" causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

Vacinação

Com o avanço da vacinação, diversos estados vêm deixando de divulgar dados sobre a aplicação de vacinas nos finais de semana e feriados, tornando os dados imprecisos. Por esse motivo, o consórcio de veículos de imprensa passa a divulgar, nestes dias, apenas casos e mortes provocados pela Covid-19. Os números represados virão nos dias seguintes, geralmente, segundas e terças-feiras.

Os dados são do consórcio formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h. A iniciativa dos veículos da mídia foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde.*

