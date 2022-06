DANIEL LEAL-OLIVAS Horizonte de Londres

Autoridades de saúde do Reino Unido informaram nesta sexta-feira (24) que amostras do esgoto de Londres apresentaram detecção do vírus que causa a poliomielite. A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) disse que o vírus possívelmente teve origem através de alguma pessoa que se vacinou no exterior com imunizante viral da doença.

"A maior parte da população do Reino Unido está protegida por ter recebido a vacina na infância, mas em algumas comunidades com baixa cobertura de vacinação, as pessoas podem estar em risco", disse Vanessa Saliba, epidemiologista consultora da UKHSA.

A agência informa que o risco de proliferação da doença é baixo, mas alerta aos pais de crianças a garantirem a vacinação seus filhos contra a doença, que era comum no Reino Unido na década de 1950, mas após anos de estudos foi erradicada em 2003.

