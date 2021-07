Com o interesse em alta no Brasil, o consórcio ainda suscita algumas dúvidas . Essa modalidade que dispensa os juros do financiamento e reúne um grupo de indivíduos com um objetivo em comum ( imóvel , casa , carro e serviços) sob a gestão de uma administradora, é muito vantajosa, mas tem algumas especificidades que exigem atenção e planejamento.

Pexels É possível garantir usufruto do bem antes do fim do consórcio

Para ser contemplado, ou seja, ter acesso a seu objetivo antes de quitar o contrato, o consorciado precisa ser sorteado – os sorteios ocorrem mensalmente em assembleias – ou fazer um lance, que pode ser livre, ou fixo, onde na maioria dos grupos, o cliente poderá contar com a ajuda do lance embutido (facilitado).

A seguir vamos abordar os diferentes tipos de lance previstos e possíveis em um consórcio.

Lance livre

O nome é bastante explicativo. Neste modelo, o consorciado faz uma oferta com recursos próprios. Nessa opção, se ele tiver o lance vencedor, ele paga à administradora e recebe a carta de crédito no valor integral do contrato. Por exemplo, o crédito corresponde a R$ 200 mil para a compra de um apartamento e o consorciado de lance vencedor é de R$ 8 mil. Ele paga esses R$ 8 mil para a administradora e recebe a carta de crédito no valor de R$ 200 mil, independentemente do prazo para o fim do consórcio.

Lance embutido

Nesse modelo é possível fazer um lance com parte do crédito como oferta. Assim, se o crédito é de R$ 200 mil, o consorciado de lance vencedor de R$ 8 mil receberá uma carta de crédito de R$ 192 mil. Importante observar, como já citado acima, que cada administradora tem regras específicas para o lance embutido. No entanto, a característica central não muda. É um a oferta com base no crédito que se está construindo.

Como pode ser verificar, o lance ainda é a maneira mais célere do consorciado dispor do patrimônio para o qual ingressou no consórcio. Mais detalhes podem ser conferidos na página virtual da Embracon , uma das principais administradoras de consórcio do País.