O jornal norte-americano “ The New York Times ” junto com a revista “ The New Yorker ” declararam apoio a Kamala Harris na eleição presidencial dos Estados Unidos.











As publicações foram feitas em editoriais no último domingo (29) e nesta segunda-feira (30). A imprensa norte-americana costuma publicar editoriais sobre os candidatos que apoia nas eleições .

O editorial "A única escolha patriótica para presidente", do "New York Times" afirma que é "difícil imaginar um candidato que menos merece ser presidente dos Estados Unidos do que Donald Trump". Para o jornal, o ex-presidente norte-americano é “moralmente inapto para um cargo que pede a seu ocupante que coloque o bem da nação acima do interesse próprio”.

O jornal também trouxe acusações criminais enfrentadas por Trump, além de destacar a idade avançada e a falta de interesse na política do republicano.

Sobre Kamala, o NY Times disse que a “dedicada servidora pública que demonstrou cuidado, competência e um compromisso inabalável com a Constituição, a Sra. Harris está sozinha nesta corrida. Ela pode não ser a candidata perfeita para todos os eleitores, especialmente aqueles que estão frustrados e irritados com as falhas do nosso governo em consertar o que está quebrado — do nosso sistema de imigração às escolas públicas, aos custos de moradia e à violência armada”, enfatizou o jornal

A revista "The New Yorker" disse que Kamala tem "os valores básicos e a habilidade política que a possibilitam encerrar de uma vez por todas a era venenosa de Donald Trump”.

Para o veículo, os Estados Unidos vive um novo momento de crise nacional como uma referência a Trump.

"Como presidente, ele amplificou algumas das correntes mais feias em nossa cultura política: nativismo, racismo, misoginia, indiferença aos desfavorecidos, isolacionismo amoral. Seu narcisismo e crueldade casual, seu desprezo pela verdade, contaminaram a vida pública", diz.

A revista também destacou o desempenho de Joe Biden no debate do dia 27 de junho deste ano, que acabou resultando em pressões para a desistência da campanha à reeleição do atual presidente.



