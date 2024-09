Internet João Campos (PSB) venceria as eleições no 1º turno

A pesquisa Quaest , divulgada nesta segunda-feira (30), mostra o candidato à reeleição em João Campos (PSB) em primeiro lugar com 75% das intenções de voto e venceria no 1º turno nas eleições municipais , em Recife (PE). O segundo colocado é Gilson Machado (PL) com 11%.

Dani Portela (PSOL) e Daniel Coelho (PSD), com 3%, e Tecio Teles (Novo) com 1% ocupam a terceira, quarta e quinta posição respectivamente.









Confira os dados completos abaixo:

João Campos (PSB): 75% (eram 77% no dia 18 de setembro);

Gilson Machado (PL): 11% (eram 8% no dia 18 de setembro);

Daniel Coelho (PSD): 3% (eram 4% no dia 18 de setembro);

Dani Portela (PSOL): 3% (eram 2% no dia 18 de setembro);

Tecio Teles (Novo): 1% (era 1% no dia 18 de setembro);

Ludmila Outtes (UP): 0% (era 0% no dia 18 de setembro);

Simone Fontana (PSTU): não foi citada (era 0% no dia 18 de setembro);

Victor Assis (PCO): não foi citado em nenhuma pesquisa;

Indecisos: 2% (eram 2% no dia 18 de setembro);

Branco/Nulo/Não vai votar: 5% (eram 6 no dia 18 de setembro)



O levantamento ouviu cerca de 900 eleitores em Recife, entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com o número nº PE-04873/2024.

