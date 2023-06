Reprodução/Governo do Ceará No momento, a polícia está investigando se aconteceram outros abusos por parte do suspeito na região.

Um líder religioso foi preso suspeito de estuprar as próprias filhas em Morrinhos, no interior do Ceará. As vítimas, de 20 e 15 anos de idade, relataram que os abusos eram cometidos há mais de dez anos.

O homem apalpava as filhas e chegou a fazer furos na parede do banheiro da própria casa para vê-las tomando banho.

A Polícia Civil informou que o suspeito usava o cargo religioso como forma de ameaça para que não fosse denunciado pelas vítimas.

Ele foi preso suspeito dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça no dia 24.

No momento, a polícia está investigando se aconteceram outros abusos por parte do suspeito na região. A Secretaria de Segurança do estado não revelou a identificação do homem.