Saulo Cruz/Agência Senado Omar Aziz

Omar Aziz (PSD) foi eleito governador do Amazonas neste domingo (25), após vencer ser considerado matematicamente eleito e vencer o segundo turno das eleições. Com 1.096.099 votos, correspondentes a 60,02% dos votos válidos, o candidato superou Professora Maria do Carmo (PL), que recebeu 40,04% dos votos (730.068 votos), com 86,24% das urnas apuradas.

A vitória define quem ficará à frente do governo estadual pelos próximos quatro anos, com mandato a partir de 2027.

Quem é Omar Aziz?

Omar José Abdel Aziz tem 68 anos, nasceu em 13 de agosto de 1958, em Garça, no interior de São Paulo, e é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Com mais de três décadas de atuação política, construiu sua carreira pública no Amazonas.

Sua trajetória começou no movimento estudantil e avançou para cargos eletivos. Foi vereador de Manaus, deputado estadual, vice-prefeito da capital e vice-governador do Amazonas. Em 2010, foi eleito governador do estado, sendo reeleito no mesmo ano para um mandato que se estendeu até 2014.

Desde fevereiro de 2015, exerce o cargo de senador da República pelo estado do Amazonas.