Imagem gerada por IA Linha de produção na indústria

Os candidatos ao governo do Pará apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.

O iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.

Araceli (PSOL)

Criação de salário mínimo regional de R$ 2.200.

Recomposição anual dos salários dos servidores estaduais.

Realização de concursos públicos para suprir necessidades de pessoal.

Cumprimento das cotas para pessoas negras, indígenas e com deficiência nos concursos estaduais.

Apoio aos trabalhadores de plataformas, com criação de pontos de apoio nos centros urbanos.

Criação de linhas de crédito com juros baixos para trabalhadores de aplicativos.

Criação de aplicativos públicos de transporte de passageiros.

Implantação da escala 5x2, sem redução salarial, para empregados terceirizados da administração estadual.

Incentivo à agricultura familiar, inclusive com prioridade nas compras públicas.

Medidas para aumentar o poder de compra dos trabalhadores e movimentar o comércio por meio do salário mínimo regional.

Desenvolvimento territorial do Marajó, com ações voltadas à redução da pobreza e à geração de oportunidades.

Propostas de apoio à atividade econômica por meio da expansão de serviços públicos e investimentos estaduais.

Dr. Daniel (Podemos)

Industrialização das riquezas naturais do Pará.

Agregação de valor à produção local para ampliar a geração de emprego e renda.

Incentivo aos investimentos no Estado.

Criação de condições de segurança jurídica para atrair empresas.

Fortalecimento da bioeconomia como atividade econômica.

Desenvolvimento de cadeias produtivas ligadas aos recursos naturais do Estado.

Ampliação da logística e da infraestrutura para estimular investimentos e atividades produtivas.

Expansão da conectividade como instrumento de desenvolvimento econômico.

Incentivo à qualificação profissional e à formação de mão de obra.

Desenvolvimento econômico regionalizado, com maior presença do Estado no interior.

Uso da ciência, tecnologia e inovação para estimular novas atividades econômicas.

Gal Leite (UP)

Criação de frentes emergenciais de trabalho.

Implantação de um programa estadual de emprego e obras públicas.

Contratação direta de trabalhadores para construção de moradias, escolas, hospitais e creches.

Geração de empregos em obras de saneamento e infraestrutura urbana.

Recuperação ambiental como fonte de geração de empregos públicos, cooperativos e comunitários.

Fortalecimento do turismo ecológico e sustentável, com prioridade aos trabalhadores locais.

Fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia.

Ampliação de assistência técnica, crédito, infraestrutura e compras públicas para agricultores familiares.

Criação de políticas de empregabilidade para a população LGBTIA+.

Capacitação profissional e técnica e garantia de primeiro emprego para pessoas LGBTIA+.

Ações específicas de empregabilidade para pessoas trans, travestis e não binárias.

Criação de cursos e oficinas gratuitos de qualificação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ampliação de cursos e vagas do Qualifica Pará para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Realização de concursos públicos para recompor o quadro de servidores.

Substituição gradual de terceirizações por contratações diretas no serviço público.

Reestatização de empresas privatizadas e ampliação da atuação do Estado na economia.

Hana Ghassan (MDB)

Desenvolvimento regional de acordo com as vocações econômicas de cada território.

Atração de investimentos para ampliar oportunidades de trabalho e geração de renda.

Aproximação entre escolas, ensino superior e mercado de trabalho.

Formação profissional alinhada às vocações econômicas de cada região.

Ampliação da plataforma estadual de oportunidades profissionais, conectando trabalhadores qualificados a empresas.

Incentivo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios.

Fortalecimento das cadeias produtivas regionais.

Verticalização da produção mineral, com beneficiamento dos minérios dentro do Estado.

Atração de investimentos para transformar recursos minerais em produtos de maior valor agregado.

Qualificação de trabalhadores para as novas atividades econômicas.

Ampliação da infraestrutura logística e portuária para atrair investimentos e fortalecer a produção.

Implantação de programa de estágio remunerado, com bolsa e qualificação profissional para estudantes.

Programa Primeira Oportunidade para jovens de 16 a 29 anos.

Incentivo à economia criativa, ao turismo e à inovação como atividades geradoras de emprego e renda.

Desenvolvimento da ciência, tecnologia e inteligência artificial como áreas estratégicas da economia.





Ruth Reis (Democrata)

Meta de criar 200 mil empregos formais até 2030.

Implantação do InvestPará 2.0, com atração de empresas e contrapartidas para processamento local de matérias-primas.

Exigência de contratação de pelo menos 80% de mão de obra local por empresas beneficiadas.

Revisão de incentivos fiscais, condicionando benefícios à geração comprovada de empregos locais, industrialização e preservação ambiental.

Redução da alíquota geral do ICMS de 19% para 15%, como medida de estímulo aos investimentos.

Ampliação do limite estadual de faturamento para pequenas e médias empresas enquadradas no Simples Nacional.

Linhas de crédito do Banpará com juros reduzidos para micro e pequenos empreendedores.

Criação de fundo de aval público para facilitar o acesso de microempreendedores ao crédito.

Fortalecimento da industrialização local.

Incentivo à mineração com maior agregação de valor dentro do Estado.

Parcerias com Senai, Senac, Senar, Sebrae e IFPA para qualificação profissional.

Formação profissional alinhada às vocações econômicas de cada região.

Medidas para facilitar a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Uso da infraestrutura e da logística como instrumentos de atração de investimentos e geração de empregos.

Well Macedo (PSTU)