Flávio Dino (PSB) foi eleito ao Senado pelo estado do Maranhão. O ex-governador ele obteve 60% dos votos com 82% de urnas apuradas. O senador Roberto Rocha (PTB) alcançou 37% de votos e não se elegeu.

Ano que vem Flávio Dino vai compor a bancada maranhense na casa ao lado de Eliziane Gama (Cidadania) e Roberth Bringel (União Brasil), que é suplente do senador Weverton Rocha (PDT), atualmente licenciado para disputa a eleição ao governo do estado.

