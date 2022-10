O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) informo que o registro de longas filas nos locais de votação no estado, neste domingo (2), se deu por conta do alto índice de eleitores presentes nos locais de votação.

O órgão também informou que todos os eleitores que chegarem aos locais de votação até as 17h realizaram o direito ao voto. O tempo médio de votação para cada eleitor é cerca de 1 minuto e 30 segundos, segundo o tribunal.

