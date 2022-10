Efraim Filho (União), eleito na Paraíba a vaga ao Senado Federal a ocupar a vaga no período entre 2023 e 2031. O senador eleito recebeu a vitória com 98,01% dos votos apurados. Efraim alcançou 598.350 votos, o que representa 30,48% dos votos válidos.

Efraim Filho tem 43 anos e nasceu em João Pessoa (PB). Atualmente é mandatário como deputado federal em segundo mandato. Foi integrante da CPI da Petrobras e também presidiu a CPI dos Fundos de Pensão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.