Antonio Cruz/Agência Brasil Fila de eleitores esperando para votar em Brasília

O institutos de pesquisa Datafolha, Ipec e Quaest, informaram que não realizaram pesquisa 'boca de urna', levantamento tradicionalmente divulgada ante do resultado oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A principal justificativa está relacionada a eficiência da apuração feita pelo sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. O resultado parcial divulgado pelo TSE sai logo na sequência do encerramento da votação e tem maior abrangência que as pesquisas.

O Ipec (ex-Ibope) i nformou que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) vai divulgar a primeira parcial de resultados com uma maior uma quantidade de votos em relação a um 'eventual' levantamento com entrevistados no dia da votação e por isso não faria sentido realizar o levantamento.

Tradicionalmente, as pesquisas ' Boca de Urna' coletavam dados junto aos eleitores na porta das seções eleitorais e os resultados eram divulgados quando eram lacradas, no dia da votação, às 17h (horário de Brasília).

Em 2018, o extinto Ibope, hoje Ipec, realizou a pesquisa de boca de urna do segundo turno. Foram entrevistados 30 mil eleitores e o intervalo de confiança estimado em 99%.

Os resultados deram que Jair Bolsonaro, ná época pelo PSL, venceria as eleições com 56% de intenções de voto, contra 44% de Fernando Haddad (PT). Os resultados oficiais deram algo muito próximo, Bolsonaro venceu com 55,13%, e Haddad ficou com 44,87%

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.