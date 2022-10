Pedro Knoth TSE multa Eduardo Bolsonaro por vídeo contra Ciro

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri multou o deputado Eduardo Bolsonaro em R$ 5 mil por veicular falas distorcidas do candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT). A magistrada considerou que a peça representava propaganda negativa contra o pedetista.

Em agosto, o filho do presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo com falas de Ciro em 2017, durante o congresso Brazil Fórum UK.

A montagem compartilhada por Eduardo Bolsonaro insinua que Ciro é contrário à fé católica e aos cristãos.

"O contexto da postagem questionada revela claríssima intenção de demover o eleitor de optar futuramente por determinada candidatura, mediante a propagação de conteúdo claramente negativo e tipicamente eleitoral", afirmou a ministra.

Também nesta sexta-feira (30), o TSE multou o presidente Jair Bolsonaro em R$ 20 mil por propaganda eleitoral antecipada.

