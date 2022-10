Reprodução Redes Sociais Bolsonarista é agredido por torcedor do Atlético-MI em BH durante passeata pró-Bolsonaro - 01.10.2022

Um segurança e policial militar armado foi agredido por um torcedor do Atlético-MG em uma confusão entre bolsonaristas e torcedores do 'Galo'. O homem fazia a escolta do candidato a deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL) durante a confusão e teria sido atingida por um capacete de moto. Segundo relatos feitos nas redes sociais o homem foi levado ao hospital da Polícia Militar em Belo Horizonte e teria fraturado o nariz.

A briga teria acontecido porque os torcedores tentavam passar pela rua onde acontecia a manifestação pró-Bolsonaro nas proximidades do estádio Mineirão, mas teriam sido informados que não poderiam atravessar pela manifestação. O estádio do Mineirão é palco do confronto entre Atlético-MG e o Fluminense neste sábado às 15:00 (Horário de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro.

O vereador e candidato pelo PL usou as redes sociais para explicar o fato e informou que a pessoa que supostamente agrediu o segurança foi levada à delegacia e passa por processo de investigação.

#registro 📸 Candidato @nikolas_dm que teve seu tio Agredido, explica sua versão do acontecido com a Galoucura. pic.twitter.com/ujIYm2XaXn — ETTORCIDA💎 (@ettorcidamemo) October 1, 2022





