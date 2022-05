Reprodução/Instagram/@bsalles - 06.05.2022 Augusto de Arruda Botelho em evento de lançamento da pré-candidatura

O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho lançou na manhã desta sexta-feira (6), em São Paulo, a pré-candidatura a deputado federal por São Paulo. Em evento realizado na região central da capital, o jurista, que está filiado ao PSB, falou sobre as motivações que o levaram a querer disputar uma vaga na Câmara.



“O medo se transformou em coragem”, explicou, ao lado de Márcio França. Segundo Botelho, a entrada na política é para sair da zona de conforto, uma vez que, como advogado, já ajudou a trazer justiça para muita gente. Agora, na vida pública, espera fazer mais. “Não se combate o crime cometendo outro crime. Quero ajudar o país a fazer políticas públicas que ajudem a trazer mais justiça”, completou.

Entre os temas destacado por Augusto em seu discurso estava a fome, que “abala cada vez mais gente em São Paulo e no país inteiro”. O advogado também acusou o presidente Jair Bolsonaro de atentar contra a democracia e destacou os perigos de o atual chefe do executivo ser reeleito.

Arruda Botelho deixa agora advocacia criminal para lutar, caso seja eleito, por um país mais justo no Congresso Nacional. Ele deixa de ser a voz de alguém para ser a voz de todos os brasileiros, para tornar o país mais justo, mais inclusivo, mais unido à volta dos valores que representa: justiça e igualdade de oportunidades para todos.

Além de Márcio França, o evento também contou com a participação da escritora e ativista Preta Ferreira e do advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas.

Nas redes sociais, Augusto de Arruda Botelho celebrou o evento. "Acabei de lançar minha pré-candidatura em São Paulo, rodeado de pessoas queridas, com a força que eu preciso para seguir nesses próximos meses."

(Por Nuno Vasconcellos)