“Maizena” ou “maisena”: qual é o certo?

Se você já ficou na dúvida entre “maisena” e “maizena” , saiba que ambas as formas estão corretas – mas não são exatamente a mesma coisa. O termo maisena, com “s”, é usado de forma genérica para se referir à farinha fina de amido e é o que você encontra nos dicionários de português. Já “Maizena” com “z” é um nome próprio, registrado como marca do produto (por isso, deve ser escrita com a letra inicial maiúscula).

A confusão faz sentido: “As duas palavras têm origem no espanhol ‘ maís ’ e no inglês ‘ maize’ . Ambas se referem a uma espécie de milho a partir do qual o amido é produzido”, conta Mara Giovana Siqueira , Supervisora de Linguagens das unidades Anglo Alante e professora de Língua Portuguesa.

Então agora você já sabe: quando estiver falando do produto famoso, use “Maizena”. Mas, para se referir ao amido em geral, o certo é “maisena”. Fácil, não é?

Seis frases para dar água na boca

Veja como usar as duas palavras:

Crianças adoram mingau de maisena.

Quando se coloca maisena misturada à farinha no bolo, ele fica mais macio.

Vovó fazia biscoitinhos de maisena. Isso ficou na minha lembrança.

A receita pede a Maizena para dar a consistência ao molho.

Já comprou a Maizena que pedi a você?

Misture o leite e a Maizena e leve ao fogo até engrossar.

Em músicas, na literatura e, é claro, em receitas!

Quer uma música com a palavra “maisena”? A professora Mara cita o forró “Papa de maisena” do cantor e compositor cearense Messias Holanda. No trecho abaixo, o músico se refere ao ingrediente e não à marca:

“Mariana tá querendo comer papa de maisena

Ela tá querendo ir lá no bar do seu Lucena.”

Já, na literatura , a educadora Mara lembra a obra de Luís Fernando Veríssimo, “ O analista de Bagé ”. “O próprio personagem se define como ‘mais ortodoxo que caixa de Maizena’, fazendo referência à tradicional embalagem do produto”, explica a professora.

Em receitas, você pode encontrar tanto a maisena quanto a marca Maizena. Veja um exemplo delicioso publicado no portal da revista Claudia . Aliás, é uma boa pedida para as festas de final de ano.

Pavê de pote Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite}

1 lata de leite condensado

1/2 caixinha de creme de leite

3 colheres (sopa) de amido de milho

3 gemas

2 colheres (sopa) de essência de baunilha

1 pacote de 360g de biscoito maisena

Raspas de chocolate para decorar Modo de preparo

Coloque em uma panela o leite, o leite condensado, o creme de leite, o amido e as gemas. Misture bem e cozinhe até engrossar. Retire do fogo e misture a baunilha. Coloque o creme nos potinhos intercalando com biscoitos cortados em pedaços pequenos e, para finalizar, decore com raspas de chocolate.

