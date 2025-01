Julia Di Spagna Quando saem os resultados do Enem e vestibulares?

Depois de realizar as provas, os estudantes precisam encarar uma etapa que pode gerar bastante ansiedade: a espera pelos resultados e listas de aprovados . Seja para o Enem ou outros vestibulares, como a Fuvest e Unicamp , este momento é o mais importante de todos, e define como será seu novo ano.

Por isso, é importante ficar de olho nas datas de divulgação. Os prazos para matrícula costumam ser curtos e os candidatos têm pouco tempo para reunir os documentos necessários. Para você não se perder por aí e conseguir organizar seu calendário, reunimos as datas relevantes dos principais vestibulares. Veja abaixo!

Enem

Resultado: 13 de janeiro de 2025.

Unesp

Divulgação do resultado da Unesp 2024: 31 de janeiro de 2025;

Matrícula não-presencial da 1ª chamada: 03 a 05 de fevereiro de 2025.

Fuvest

Divulgação do resultado: 24 de janeiro de 2025;

Matrícula não-presencial da 1ª chamada: de 28 de janeiro até 31 de janeiro de 2025.

Continua após a publicidade

Unicamp

Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 24 de janeiro de 2025;

Matrícula virtual da 1ª chamada: 27 e 28 de janeiro de 2025.

UFRGS

Divulgação da lista de classificação: 16 de dezembro de 2024.

Uerj

Divulgação do gabarito: 1 de dezembro de 2024;

Divulgação da listagem de notas: 19 de dezembro de 2024;

Divulgação do Boletim do Candidato: 15 de janeiro de 2025.

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.