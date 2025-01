Julia Di Spagna 6 dicas para quem quer ler mais em 2025

Você é do tipo que cria várias metas de leitura quando vai fazer as promessas de ano-novo , mas acaba deixando seus livros empoeirados na prateleira? A gente sabe que, na correria do dia a dia , com várias tarefas para fazer e pratinhos para equilibrar, fica difícil tirar um tempinho para ler mais .

Mas, se você quer tirar essa vontade do papel e realmente introduzir o hábito no seu cotidiano em 2025, seja para expandir seus horizontes, relaxar ou aprender algo novo, tem algumas dicas que podem ajudar. Confira abaixo!

1. Estabeleça uma meta realista de leitura

Nada de prometer que vai ler 100 páginas por dia ou que quer terminar 200 livros em um ano. Defina uma meta de leitura mensal ou anual que seja alcançável e que se encaixe na sua rotina. Isso pode ser algo como “ler 1 livro por mês” ou “ler 20 minutos por dia”. Ter uma meta clara – e realista – ajuda a manter o foco e cria um compromisso consigo mesmo.

2. Leia livros que te interessam (não apenas os “clássicos”)

Escolher livros que você realmente tenha interesse faz toda a diferença. Não sinta a pressão de ler apenas clássicos ou livros considerados “importantes”. Se você prefere ficção científica, biografias ou romances contemporâneos, vá atrás desses gêneros. A leitura será mais prazerosa e você lerá com mais frequência.

Dica extra: que tal se arriscar e dar uma chance para livros de diferentes gêneros e autores desconhecidos? Isso pode ajudar a manter sua leitura ainda mais empolgante, além de abrir espaço para novos interesses.

3. Aproveite a leitura digital ou audiobooks

Se você tem uma agenda apertada ou passa muito tempo em transporte público, audiobooks ou e-books podem ser uma excelente alternativa. Audiobooks até permitem que você “leia” enquanto faz outras atividades, como caminhar, dirigir ou realizar tarefas domésticas.

4. Participe de clubes de leitura ou desafios literários

Essa pode ser uma ótima maneira de manter sua motivação. Esses grupos oferecem discussões, recomendações de livros e o incentivo de um cronograma de leitura compartilhado.

5. Comece com livros mais curtos

Se você sente que a ideia de ler um livro longo pode ser intimidadora ou exigir um grande comprometimento, comece com livros mais curtos ou de formato mais enxuto. Existem várias obras que não são longas, e você pode se sentir mais motivado ao ver um “fim próximo”. Isso também ajuda a construir confiança no hábito de ler e permite que você explore mais livros em menos tempo. Essas pequenas conquistas geram mais motivação para a próxima obra.

6. Defina tempos específicos para “desconectar” e ler

Em um mundo cheio de distrações digitais, muitas vezes a leitura é interrompida por notificações de celular, e-mails e outras demandas. Defina horários específicos para desconectar dessas distrações e focar apenas na leitura. Isso pode ser especialmente útil se você decidir se dedicar à leitura 20 a 30 minutos pela manhã, antes de começar o dia, ou durante o período da noite, antes de dormir. A chave é ficar livre de interrupções, para aproveitar ao máximo o tempo dedicado ao livro.

