Taís Ilhéu Gabarito Etec 2025: veja aqui as respostas do vestibulinho

Os estudantes que fizeram as provas do Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo) 2025 no último domingo (15) já podem consultar o gabarito, disponível aqui . Para os cursos de especialização, os gabaritos podem ser acessados aqui . O processo seletivo dá acesso a mais de 92 mil vagas em todo o estado de São Paulo, divididas entre o Ensino Médio integrado ao técnico e apenas aos cursos técnicos.

Com o gabarito, os candidatos já conseguem contar seus acertos e ter uma noção do desempenho, mas a lista de aprovados sai apenas em 13 de janeiro.

Veja abaixo quais são os cursos mais concorridos desta edição.

Cursos mais concorridos Etec 2025

Ensino médio integrado ao técnico em desenvolvimento de sistemas (Etec de Guarulhos) Ensino médio integrado ao técnico em administração (Etec de Guarulhos) Ensino médio integrado ao técnico em desenvolvimento de sistemas (Etec Zona Leste) Ensino médio integrado ao técnico em informática para internet (Etec Antônio Furlan) Ensino médio integrado ao técnico em desenvolvimento de sistemas (Etec Bento Quirino) Ensino médio integrado ao técnico em administração (Etec Lauro Gomes) Ensino médio integrado ao técnico em desenvolvimento de sistemas (Etec de São Paulo) Ensino médio integrado ao técnico em administração (Etec de Itaquera) Ensino médio integrado ao técnico em administração (Etec Presidente Vargas) Ensino médio integrado ao técnico em administração (Etec de Embu)

Calendário Vestibulinho das Etecs 2025

15 de dezembro – às 13h30: prova do Vestibulinho;

18 de dezembro – a partir das 15 horas: divulgação dos gabaritos;

13 de janeiro – a partir das 15 horas: divulgação da classificação geral.

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.