“Banoffee” ou “banoffe”: qual é o certo?

A sobremesa de banana popularizou-se aqui no Brasil recentemente, e algumas confeitarias vendem versões variadas dela. Original da Inglaterra, o nome une “banana” (a fruta que também se escreve dessa forma em inglês) e “toffee” (caramelo). Aposto que já matou a charada! Afinal, é “banoffee” ou “banoffe” ?

Se você pretende encomendar essa torta deliciosa para sua ceia de Natal, não erre o nome ao enviar uma mensagem à padaria: o correto é “banoffee”, com dois “f” e dois “e”. Isso se dá justamente pela explicação do início do texto, ou seja, o sufixo da palavra vem de “toffee”, que também se escreve dessa forma.

No entanto, mesmo na Inglaterra algumas pessoas escrevem “banoffi” – isso mesmo, trocando o “e” pelo “i” – já que este seria o nome originalmente sugerido pelos inventores da sobremesa.

Portanto, para seguir à risca a etimologia da palavra, vá de “banoffee”, mas se algum “f” ou “e” se perder pelo caminho, não há motivos para preocupação!

Exemplos

Você já ouviu falar da “monoffee”, a variação de morango da “banoffee”?

Adoro banoffee, mas nunca acertei na receita!

Decidi fazer uma banoffee ao invés de pavê para o Natal.

A padaria perto de casa vende uma banoffee maravilhosa.

