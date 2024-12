Taís Ilhéu Vestibular da USP: as questões mais difíceis da 2ª fase da Fuvest 2025

Que o vestibular da USP (Universidade de São Paulo) é um dos mais difíceis do Brasil, isso todo estudante sabe. Mas qual é exatamente este nível de dificuldade? Para avaliar, nada melhor do que dar uma espiada na prova – e aproveitar para testar seus conhecimentos sobre os conteúdos cobrados. Afinal de contas, você acertaria as questões mais difíceis da Fuvest 2025 ?

Consultamos professores do Curso Anglo e reunimos as perguntas mais complicadas da segunda fase , a última etapa do vestibular. Vale lembrar que todas elas são discursivas, ou seja, a resposta precisa ser um pequeno texto e não há alternativas.

Faça o teste!

Literatura – Questão 1

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Gramática – Questão 8

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

História – Questão 5

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Geografia

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

Física – Questão 5

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Química – Questão 2

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Matemática – Questão 4

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Matemática – Questão 6

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Biologia – Questão 3

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

