Taís Ilhéu Essas eram as respostas esperadas na segunda fase da Fuvest 2025

Há uma angústia que aflige quem faz a segunda fase da Fuvest : “como saber se me sai bem sem o gabarito”? É claro que, nesta etapa, não existe um gabarito indicando as alternativas corretas, já que as perguntas são todas discursivas. Mas, a partir desta terça (17), dá para respirar mais aliviado, já que a fundação acaba de divulgar quais eram as respostas esperadas pela banca nesta etapa!

+ Vestibular da USP: as questões mais difíceis da 2ª fase da Fuvest 2025

O Guia de Respostas traz um pequeno texto para cada alternativa, em todas as questões e disciplinas. É claro que os candidatos não precisavam escrever exatamente como apresentado para tirar uma boa nota, mas o caminho de resolução deveria ser o mesmo ou parecido. Acesse o Guia aqui e confira as respostas!

Tema de redação

Nesta edição, o tema de redação da Fuvest foi “As relações sociais por meio da solidariedade”. No Guia de Respostas, a Fuvest afirma que esperava dos candidatos uma reflexão acerca do assunto a partir da relação entre “o meio em que se vive e a solidariedade”.

Caso a abordagem apresente apenas menções ao meio e à sociedade ou apenas à solidariedade, pode-se considerar uma caracterização de tangência ao tema. Contudo, é possível definir um amplo campo semântico que indique que essa relação foi estabelecida entre meio (sociedade, ambiente, país, mundo, grupos, culturas, entre outros) e solidariedade (caridade, ajuda, contribuição, parceria, colaboração, entre outros). Para embasar e fornecer elementos aos candidatos para desenvolvimento da argumentação, a coletânea fornece diferentes tipos de texto e perspectivas, as quais podem ser adotadas e, possivelmente, parafraseadas, mas também extrapoladas, a depender do repertório trazido pelos estudantes.

Continua após a publicidade

Para a Fuvest, era possível fazer uma reflexão sob diferentes aspectos, “como social, econômico, cultural, biológico e humanitário, com referências que, por vezes, são mais concretas e, em outras vezes, mais abstratas”.

A lista de aprovados na primeira chamada da Fuves 2025 sai em 24 de janeiro de 2025.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.