Taís Ilhéu “De férias” ou “em férias”: qual é o certo?

Chegou o momento de enviar a mensagem mais aguardada do ano, trocar a foto do WhatsApp e não pensar mais em trabalho por, pelo menos, duas semanas. Afinal, você está “de férias” ou “em férias” ? Se bateu a dúvida na hora de programar aquele e-mail automático, segue neste texto que o GUIA DO ESTUDANTE te ajuda.

A verdade é que, até no aspecto gramatical, as férias facilitam sua vida: é possível escrever das duas formas , com a preposição “em” ou “de”.

Por ser mais usada no cotidiano, a locução “de férias” acaba sendo também a mais aceita para se referir a esse momento de descanso, em que uma pessoa se afasta do trabalho ou das atividades do cotidiano para usufruir de alguns dias de folga. Além disso, é recomendada quando vem acompanhada dos verbos entrar e sair.

Veja:

Antes de entrar de férias, ela deixou uma lista de recomendações para a equipe;

O colega saiu de férias, e por isso o volume de trabalho aumentou;

Continua após a publicidade

No entanto, a expressão “em férias” também está correta, e é inclusive mais aconselhada nas frases em que a palavra férias vem adjetivada, como:

Quando as crianças estão em férias escolares, os pais ficam atarefados como nunca;

Os funcionários saíram para comemorar as merecidas férias.

Mais exemplos

Quando eu entrar de férias, me isolarei de tudo;

Ela estava de férias, mas ainda assim pensava no trabalho;

Qual será sua viagem de férias?

Toda a família se programou para entrarem juntos de férias;

Eu prefiro trabalhar no final do ano do que estar em férias coletivas.

Continua após a publicidade

Veja outras dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.