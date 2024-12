Taís Ilhéu “Trouxe” ou “trousse”: qual é o certo?

Sim, estamos falando do verbo “ trazer ” conjugado na 1ª ou 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Será que o correto é dizer “eu trouxe” ou eu “trousse”? Ou ainda “eu trusse” , forma muito presente na linguagem informal? Basta uma rápida consulta a um livro de gramática para nunca mais ser assombrado por essa dúvida!

O correto é “trouxe”, com a letra “x”. As outras variações estão incorretas e não existem na Língua Portuguesa.

E “trazer”, para esclarecer todas as dúvidas, é um verbo transitivo direto ou indireto que se refere ao ato de “conduzir ou transportar alguma coisa para o lugar onde se encontra a pessoa que fala”, de acordo com o Dicionário Michaelis.

Veja todas as conjugações do verbo “trazer” neste tempo:

Eu trouxe

Tu trouxeste

Ele trouxe

Nós trouxemos

Vós trouxestes

Eles trouxeram

Exemplos

Eu trouxe pãezinhos e patê, comam à vontade!

Ela trouxe um presente para a amiga aniversariante;

Você não trouxe sequer o caderno para a aula?

Ele trouxe apenas o estritamente necessário para os dias de viagem;

Ninguém nunca me trouxe flores.

